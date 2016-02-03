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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток» и другие результаты

    В матче 24-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" отправил ворота "Стока" три безответных мяча, авторами которых стали Джесси Лингард, Антони Марсьяль и Уэйн Руни.

    В других встречах тура "Кристал Пэлас" уступил "Борнмуту", "Вест Бормвич" вырвал ничью у "Суонси".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Кристал Пэлас – Борнмут – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Данн, 27; 1:1 – Пу, 34; 1:2 – Афобе, 57.

    Манчестер Юнайтед – Сток – 3:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Лингард, 14; 2:0 – Марсьяль, 23; 3:0 – Руни, 53.

    Вест Бромвич – Суонси – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 64; 1:1 – Рондон, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2016 00:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 февраля 2016, 01:36

      рондон опять забил)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 февраля 2016, 14:38

      Если после победы над Дерби Каунти, Ван Гаал распил бутылку вина, то после победы над Стоком уйдет в запой на три дня.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 3 февраля 2016, 11:32

      МЮ!!!!!!))) ну неужели)))

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