Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Не ожидал, что «Кубань» будет бороться за выживание»

    Бывший полузащитник "Кубани" Андрей Аршавин признался, что разочарован краснодарским этапом своей карьеры.

    "Честно, морально мне тяжело. Не ожидал, что "Кубань" будет бороться за выживание. Не знал всю ситуацию, которая здесь происходит. Психологически тяжело. Больше даже не из-за того места, где мы находимся, а из-за того, что я не могу играть и долгое время не выхожу на поле.

    Мой быт выглядит очень скучно и примитивно. Меня можно редко встретить на улице. Нахожусь на базе, либо дома. Меня это немного угнетает.

    У меня не такой большой перерыв для каких-то глобальных переосмыслений. Метаморфозы в моей голове начнутся, когда я закончу с футболом", – рассказал Аршавин в эфире "Коммерсант ФМ".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2016 23:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 февраля 2016, 19:40

      чипсоед надеялся лавку лидеров полировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 февраля 2016, 09:39

      В жизни так часто бывает: после побед,наград,славы и роскошной жизни все приходит на круги своя! А дальше придется жить еще скромнее и добывать копейку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 февраля 2016, 09:32

      Не ожидал, что "Кубань" будет бороться за выживание. Видать твой уровень настолько плох, что ты даже в любой команде ФНЛ будешь протирать штаны! Сам виноват.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 3 февраля 2016, 07:40

      удачи тебе андрюха

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11