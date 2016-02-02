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    Желудков: «Дзюба не такой уж великий, Кержаков может вытеснить его из основы»

    Бывший полузащитник "Зенита" Юрий Желудков уверен, что отданный в аренду в "Цюрих" Александр Кержаков может вернуться в основу петербургского клуба.

    – Саша поступил мудро, выбрав Швейцарию, а не топ-чемпионат, где сезон в разгаре. Без игровой практики ему было бы трудно сразу пробиться в состав. С "Цюрихом" же поработает на сборах, наберет форму. Вон, уже забивать начал. Верю, в ближайшие месяцы Кержаков заиграет так, что вернется в сборную, поедет на чемпионат Европы. Думаю, и "Зениту" будет полезен.

    – В роли сменщика Дзюбы?

    – Не факт. Может и вытеснить его из основы. Дзюба не такой уж великий форвард. Вторую половину прошлого сезона играл постоянно, потому что не было конкуренции. Сейчас хоть Кокорина пригласили. Впрочем, рассуждать о перспективах Кержакова в "Зените" пока рано. Здесь все зависит не только от Саши, но и от того, кто возглавит команду после Виллаш-Боаша, – сказал Желудков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 23:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 февраля 2016, 10:05

      Халк дает возможность забивать Дзюбе, не будет Халка и Дзюба ноль.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 февраля 2016, 09:35

      Вообще нельзя сравнивать двух этих форвардов. Разные по стилю и по манере игроки. Их объединяет только одно. Они оба напы.

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 3 февраля 2016, 02:36

      Кержакову хочется пожелать удачи, но... Дзюбиньо за последние полгода уже побил несколько рекордов (личный, сборная, ЛЧ). Если продолжит в том же духе, то Саше, при всём уважении, вряд ли что светит в сборной, кроме выходов на замену. А ведь в сборной есть ещё и отлично играющий второй сезон к ряду Смолов. Да и если ещё и Кокорин за голову в "Зените" возьмётся...

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > serg30 3 февраля 2016, 09:28

      Сними розовые очки, мудрец!

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 2 февраля 2016, 23:51

      Забивать стал - если бы пошел куда по ниже вообще суперменом выглядел бы

      -1
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      Рейтинг: +111

      lifter025 2 февраля 2016, 23:40

      Кержаков по-любому сильнее и лучше,как футболисти как человек












      .Дзюбе до него еще расти над

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