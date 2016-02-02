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    Марадона: «Это подходящий год для победы «Наполи» в Серии А»

    Бывший футболист "Наполи" Диего Марадона надеется, что неаполитанцы смогут выиграть чемпионат Италии в этом сезоне.

    "Это подходящий год для того, чтобы "Наполи" выиграл Серию А, потому что они показывают отличный футбол, а Игуаин много забивает. Однако у них есть проблема под названием "Юве". Они постоянно выигрывают, и если так пойдет и дальше, то у "Наполи" будут трудности", – сказал Марадона.

    После 22-х туров Серии А "Наполи" занимает первое место в таблице, опережая "Ювентус" на два балла, однако туринцы не теряли очков на протяжении 12-ти последних матчей.

    Источник: Football Italia

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    02.02.2016 20:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 7 февраля 2016, 12:30

      Год то подходящий,но навряд ли...Ещё недавно верили в Интер...Форца Юве!!!

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