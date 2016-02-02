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    Хиддинк: «В АПЛ нет таких явных фаворитов, как «Барселона» или «Бавария»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал новость о том, что нынешний наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола летом возглавит "Манчестер Сити".

    "Это важная новость, ее ждали все. Он столкнется с незнакомой лигой, но его команды всегда доминировали. Никто не может достичь того, чего добился Гвардиола. Однако разница в том, что здесь нет таких явных фаворитов, как "Барселона" или "Бавария". В Англии все по-другому, но все равно она привлекательна для Гвардиолы", – сказал Хиддинк.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.02.2016 19:09
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 2 февраля 2016, 22:35

      про ПСЖ забыл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 20:08

      Блин, дядя следит за Ла-лигой? Барселоне не так просто лидировать, ага.

      0
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