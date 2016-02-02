Хиддинк: «В АПЛ нет таких явных фаворитов, как «Барселона» или «Бавария»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк прокомментировал новость о том, что нынешний наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола летом возглавит "Манчестер Сити".

"Это важная новость, ее ждали все. Он столкнется с незнакомой лигой, но его команды всегда доминировали. Никто не может достичь того, чего добился Гвардиола. Однако разница в том, что здесь нет таких явных фаворитов, как "Барселона" или "Бавария". В Англии все по-другому, но все равно она привлекательна для Гвардиолы", – сказал Хиддинк.