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    Манчини конфликтует с Икарди

    Между наставником "Интера" Роберто Манчини и нападающим клубом Мауро Икарди произошел конфликт.

    В последнем матче чемпионата Италии против "Милана" (0:3), Манчини выпустил форварда на поле лишь на 64-й минуте.

    Кроме того, после поединка с "Карпи" (1:1), Манчини заявил следующее: "Наши нападающие не могут просто так стоять впереди и ждать, когда им дадут пас". Икарди очень не понравилось это высказывание.

    Не исключено, что летом "Интер" расстанется с Икарди или Манчини, если они не помирятся.

    Источник: Football Italia

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    02.02.2016 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 2 февраля 2016, 22:04

      И манчини возьмёт Балотелли. Он повсюду его с собой таскает.

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