Манчини конфликтует с Икарди

Между наставником "Интера" Роберто Манчини и нападающим клубом Мауро Икарди произошел конфликт.

В последнем матче чемпионата Италии против "Милана" (0:3), Манчини выпустил форварда на поле лишь на 64-й минуте.

Кроме того, после поединка с "Карпи" (1:1), Манчини заявил следующее: "Наши нападающие не могут просто так стоять впереди и ждать, когда им дадут пас". Икарди очень не понравилось это высказывание.

Не исключено, что летом "Интер" расстанется с Икарди или Манчини, если они не помирятся.