Черевченко: «Локомотив» ищет форварда»

Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что клуб находится в поисках нового форварда, после того, как нападающий "железнодорожников" Умар Ниасс перешел в "Эвертон".

"Рад за Ниасса. Он к этому стремился и добился того, что хотел. Пришел к цели, это дорогого стоит. Что будем делать? Искать замену. Незаменимых у нас нет, я это уже говорил. Ведем переговоры с людьми. В любом случае у нас есть Шкулетич, есть другие футболисты, способные сыграть впереди. Четкой цели найти Ниасса номер два у нас нет. Но поиски форварда ведутся", - сказал Черевченко.

Напомним, что Ниасс перешел в "Эвертон" за 17,7 миллионов евро.