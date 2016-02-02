Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черевченко: «Локомотив» ищет форварда»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что клуб находится в поисках нового форварда, после того, как нападающий "железнодорожников" Умар Ниасс перешел в "Эвертон".

    "Рад за Ниасса. Он к этому стремился и добился того, что хотел. Пришел к цели, это дорогого стоит. Что будем делать? Искать замену. Незаменимых у нас нет, я это уже говорил. Ведем переговоры с людьми. В любом случае у нас есть Шкулетич, есть другие футболисты, способные сыграть впереди. Четкой цели найти Ниасса номер два у нас нет. Но поиски форварда ведутся", - сказал Черевченко.

    Напомним, что Ниасс перешел в "Эвертон" за 17,7 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2016 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 февраля 2016, 21:26

      смородскую в нападение возьмите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      младость 2 февраля 2016, 18:40

      ферхат хасани.....нападающий македонской шкендии....вот хороший вариант

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11