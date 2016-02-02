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    Нигматуллин: «В моей жизни футбол и музыкальная карьера не пересекаются»

    Бывший вратарь Руслан Нигматуллин рассказал, как ему удается совмещать работу диджея и футбольного комментатора.

    "Тяжело ли совмещать футбол и музыкальную карьеру? К счастью, за DJ’ским пультом и на футбольном поле я выступаю ни в один и тот же день. Вот когда мы выезжали на футбольный фестиваль, проводя ночь за пультом, а утром выходя на матч, то тогда это было сложновато, а в общем и целом совмещать можно. В моей жизни эти совершенно разные два занятия не пересекаются. И там, и там есть свой интерес, своя публика, но это разная публика. Молодые люди, которые приходят на мои музыкальные выступления, практически не интересуются футболом, а футбольные болельщики мало увлекаются клубной музыкой, хотя, знаете, и моя музыка скорее не клубная, а для прослушивания в машине или в наушниках в метро", - приводит слова Нигматуллина корреспондент "Бомбардира" Ульяна Лукьянченко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2016 16:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:39

      Достойный был вратарь с большим потенциалом! Гораздо сильнее Овчинникова, способнее Акинфеева, но сам себя выдернул из футбола.

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