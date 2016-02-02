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    «Кубань» не отдает трудовую книжку Игнатьеву

    Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о том, как развивается ситуация с уходом из "Кубани" полузащитника Владислава Игнатьева.

    "Сегодня был последний установленный палатой срок подачи документов на экспертизу со стороны "Кубани". До 11:00 представители клуба не представили эти документы, сославшись на то, что их рейс был задержан. Хотя было более чем достаточно времени, и зачем было нужно перекладывать дело на последний день и час, непонятно. Не знаю, примет ли эти документы палата, есть сомнения.

    Несмотря на поданное футболистом еще в конце прошлого года заявление об увольнении, "Кубань" не оформляет это увольнение. Игроку не отдают трудовую книжку, фактически нарушая трудовое законодательство.

    У нас в стране рабства нет, и любой работник может уволиться, подав соответствующее заявление. Дальше клуб будет решать, требовать ли применения санкций к футболисту, но уволить его он обязан. "Кубань" этого не делает уже в течение месяца.

    Игнатьев обратился в трудовую инспекцию, но это тоже не самый быстрый процесс. Будем надеяться, что "Кубань" будет вести себя цивилизованно и оформит увольнение в соответствии с законом", — сказал Зотов.

    Напомним, что 29-летний Игнатьев намерен покинуть "Кубань" из-за задержек зарплаты.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2016 14:52
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2016, 17:44

      Трудовая книжка ничего не значит, главное, в пенсионный фонд вовремя отстёгивпть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:08

      Рабство в России есть и в немалом количестве, ага. Пусть Зотов наведёт справки хотя бы по Дагестану.

      -2
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