«Кубань» не отдает трудовую книжку Игнатьеву

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о том, как развивается ситуация с уходом из "Кубани" полузащитника Владислава Игнатьева.

"Сегодня был последний установленный палатой срок подачи документов на экспертизу со стороны "Кубани". До 11:00 представители клуба не представили эти документы, сославшись на то, что их рейс был задержан. Хотя было более чем достаточно времени, и зачем было нужно перекладывать дело на последний день и час, непонятно. Не знаю, примет ли эти документы палата, есть сомнения.

Несмотря на поданное футболистом еще в конце прошлого года заявление об увольнении, "Кубань" не оформляет это увольнение. Игроку не отдают трудовую книжку, фактически нарушая трудовое законодательство.

У нас в стране рабства нет, и любой работник может уволиться, подав соответствующее заявление. Дальше клуб будет решать, требовать ли применения санкций к футболисту, но уволить его он обязан. "Кубань" этого не делает уже в течение месяца.

Игнатьев обратился в трудовую инспекцию, но это тоже не самый быстрый процесс. Будем надеяться, что "Кубань" будет вести себя цивилизованно и оформит увольнение в соответствии с законом", — сказал Зотов.

Напомним, что 29-летний Игнатьев намерен покинуть "Кубань" из-за задержек зарплаты.