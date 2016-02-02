Агент: «Банега не подписывал контракт с «Интером»

Агент аргентинского полузащитника "Севильи" Эвера Банеги Марсело Симонян опроверг информацию о переходе своего клиента в "Интер" по окончании сезона.

"Я заявляю, что ничего не подписывал с "Интером". Банегой интересуются многие клубы, но у нас ни с кем нет подписанного контракта. Эвера все устраивает в "Севилье", но мы изучим все имеющиеся варианты", - сказал Симонян.

Напомним, что контракт 27-летнего Банеги с "Севильей" истекает летом. Таким образом, хавбек может достаться новому клубу бесплатно.