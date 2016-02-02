Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Банега не подписывал контракт с «Интером»

    Агент аргентинского полузащитника "Севильи" Эвера Банеги Марсело Симонян опроверг информацию о переходе своего клиента в "Интер" по окончании сезона.

    "Я заявляю, что ничего не подписывал с "Интером". Банегой интересуются многие клубы, но у нас ни с кем нет подписанного контракта. Эвера все устраивает в "Севилье", но мы изучим все имеющиеся варианты", - сказал Симонян.

    Напомним, что контракт 27-летнего Банеги с "Севильей" истекает летом. Таким образом, хавбек может достаться новому клубу бесплатно.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2016 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11