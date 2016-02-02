«Монако» – «Бастия». Смотреть онлайн

Сегодня состоится матч 24-го тура чемпионата Франции между "Монако" и "Бастией". Перед этим поединком "Монако" занимает вторую позицию в чемпионате и претендует на место в Лиге чемпионов. "Бастия", в свою очередь, располагается неподалеку от зоны вылета. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть этот поединок. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

21:00 "Монако" - "Бастия"