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    Олег Иванов: «Не получилось забить пенальти в матче со «Стабеком» - будем работать»

    Полузащитник "Терека" Олег Иванов прокомментировал победу своей команды над "Стабеком" (2:0) в товарищеском поединке.

    "Мы на сборах, все команды ставят задачу – готовиться к сезону, а не выигрывать в этих матчах. На сборах за победы не дают очки, но побеждать приятно в каждом матче. В этом матче не получилось забить пенальти – будем работать.

    В принципе, мы выглядели мастеровитее всех соперников, с которыми играли на сборах, наверное, отсюда и количество стыков и фолов. Это футбол, никто не убирает ноги, никто не жалуется, просто в следующем моменте получить могут уже они", – сказал Иванов.

    В этом поединке Иванов забил гол и отдал голевую передачу.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    02.02.2016 12:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:29

      Правильно, надо работать, чтобы судейка ставил два пенальти, обратись к диктору он поможет.

      -1
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      Рейтинг: +18

      Странник-07 > Aztec58 2 февраля 2016, 17:51

      живой еще,лишенец))

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