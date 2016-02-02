«Динамо» отказало «Брюгге» в аренде Зобнина

Всех приличных игроков растащили. Теперь начинают присматриваться к оставшимся. Хреновый знак. ВиДать прошла какая-то инсайд инфа на счет финансового положения клуба.
"Брюгге" перед закрытием трансферного окна вел переговоры по хавбеку московского "Динамо" Роману Зобнину.
Бельгийский клуб хотел арендовать игрока до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа, но бело-голубые отказались отпускать игрока.
В нынешнем сезоне 21-летний Зобнин провел 17 матчей в чемпионате России и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,25 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.