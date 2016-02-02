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    «Динамо» отказало «Брюгге» в аренде Зобнина

    "Брюгге" перед закрытием трансферного окна вел переговоры по хавбеку московского "Динамо" Роману Зобнину.

    Бельгийский клуб хотел арендовать игрока до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа, но бело-голубые отказались отпускать игрока.

    В нынешнем сезоне 21-летний Зобнин провел 17 матчей в чемпионате России и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 1,25 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.02.2016 12:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +294

      Мортус 3 февраля 2016, 09:22

      Всех приличных игроков растащили. Теперь начинают присматриваться к оставшимся. Хреновый знак. ВиДать прошла какая-то инсайд инфа на счет финансового положения клуба.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 февраля 2016, 12:51

      Брюгга совсем берега попутала, они вообще знают какой в РПЛ лимит на игроков с "правильными" паспортами?

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