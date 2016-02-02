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    Непомнящий раскрыл детали трансфера Чернова в «Зенит»

    Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о нюансах трансфера бывшего игрока команды Евгения Чернова в "Зенит".

    "Чернов — фланговый защитник. Плюс может линейного игрока исполнить, если схема с тремя защитниками. Он левша – а-ля Жирков. Чернов принадлежал "Томи", но в первой части сезона выступал в аренде за "Енисей". Мы за ними следили. Он томский воспитанник, но у нас на его позиции большая конкуренция: Бордачев, Темников, Тен. Поэтому мы давали ему играть за другие команды. А когда решили его вернуть, появился вариант с "Зенитом".

    Говорили Евгению, что сейчас ему необходима постоянная игровая практика. Как это делать в сегодняшнем "Зените"? Мы предполагали трансфер Жиркова в питерскую команду, поэтому предупреждали, что его ожидают серьезные трудности с игровой практикой, что в лучшем случае будет играть в "Зените-2". Но это все мои предположения. Надеюсь, что ошибаюсь. Играть за "Зенит-2" тоже почетно, но "Томь" решает задачу по выходу в РФПЛ. У Евгения есть свои аргументы: "Валерий Кузьмич, поймите — "Зенит" есть "Зенит". Туда два раза не зовут". Аргументы я его принял. Так и есть", — заявил наставник томского клуба.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.02.2016 11:54
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    Комментарии5
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      rikarto 2 февраля 2016, 17:42

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:50

      Во! Конский Чернов - в Балтику, томский - в Зенит!

      -1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 февраля 2016, 13:41

      Зенит-2 укрепляют,очевидно же

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 2 февраля 2016, 13:28

      А оф. сайт "Зенита" молчит.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 2 февраля 2016, 12:10

      В Зените-2 он играть будет, там скамейки вообще нет. Радимов жаловался, что на каждый матч берет сыгравших накануне 4-5 игроков молодежки и они еле ноги волочат. А нормальных игроков моложе 25 в ФНЛ почти нет. Поэтому он еще полгода назад хотел взять Чернова. Ну а тот променял профессиональный рост на Питер.

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