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    Вандерсон: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной России»

    Нападающий "Краснодара" Вандерсон очень хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира 2018 года. Вандерсон отметил, что на сегодняшний день он не может получить российское гражданство, так как прожил в России менее 5 лет.

    "Конечно, мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной России. Но если сделать этого не удастся, обязательно куплю билеты и просто посмотрю матчи турнира. Я заинтересован в получении российского гражданства. Ваша страна очень хорошо приняла меня. Мне комфортно и хорошо в России. Если будет возможность получить российский паспорт, я не откажусь от нее. Но пока мне еще не хватает времени, прожитого в России", – сказал Вандерсон.

    Источник: Р-Спорт

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    02.02.2016 10:41
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 2 февраля 2016, 21:24

      пока в сборной лодыри типа кокоши и др. есть не светит тебе сыграть

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2016, 17:47

      Пусть сперва фамилию поменяет! Хотя бы на ВАНДЕРСОНОВ )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4

      rikarto 2 февраля 2016, 17:42

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      -2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 2 февраля 2016, 16:29

      За сборную России на ЧМ-2018 сыграют Вандерсон, Депардье, Рой Джонс дж., Фред Дёрст и Кадыров.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 февраля 2016, 16:11

      Есть вполне официальные средства и способы значительно сократить этот срок, ага. Значит не очень-то и нужно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 февраля 2016, 14:24

      Вандерсон, Ари, Гильерме, Нойштедтер! И есть еще пару лет до ЧМ в России, так что русским места в сборной не достанется!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Serjoga 2 февраля 2016, 16:13

      Натурализация - это ещё не пропуск в состав сборной, ага.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > Aztec58 2 февраля 2016, 17:41

      Жизнь начнется без авралов, сундуков и генералов... НА-ТУ-РА-ЛИ-ЗА-ЦИЯ!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 февраля 2016, 14:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если будет возможность получить российский паспорт, я не откажусь от нее.
      от него

      -6
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      ...
      Рейтинг: +13

      dels > REDWHITE_ 2 февраля 2016, 15:18

      Возможность,она моя)
      от неё :)

      3
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > REDWHITE_ 2 февраля 2016, 16:14

      От неё - от возможности, ага! Читай внимательно, Спартак - это всегда солидно.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > REDWHITE_ 2 февраля 2016, 17:17

      Обложалси..

      1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 2 февраля 2016, 13:08

      Какой смысл если сборная Бразилии под флагом сборной России в Полтаву играет ?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +118

      Лыков > Лыков 2 февраля 2016, 13:09

      Т9 проклятый, что-то выиграет??

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Лыков 2 февраля 2016, 13:18

      По-моему принадлежность к стране определяется душевным состоянием человека, ну подкрепленным гражданством, разумеется. Если человек много лет живет в России и чувствует, что все вокруг — это то, что ему нужно, то, с чем он един, то он русский намного больше половины сборной, которые на каждый выходной улетают в другие страны или по крайней мере к себе в роскошный особняк.

      2
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      Рейтинг: +23

      Jpen4er > Freyk 2 февраля 2016, 13:28

      его душевное состояние определяется суммой прописанной в графе з/п, не придумывайте, он даже не является носителем языка

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Jpen4er 2 февраля 2016, 13:39

      Ну вам-то всяко виднее, что вы так заранее можете судить.

      1
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      Рейтинг: +23

      Jpen4er > Freyk 2 февраля 2016, 14:14

      видимо мы в разных мирах живём

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Лыков 2 февраля 2016, 16:21

      Где ты видел сборную Бразилии? Этим бразилам туда просто не попасть! А смысл? А какой смысл был Александру так называемому Невскому просить у хана татарскую конницу? Не потому ли, что "немцы зело бояхуся и имени татарского" (из летописи)?

      -1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 2 февраля 2016, 12:13

      Двум бывшим боксерам, не жившим ни дня в России, гражданство лично президент с помпой вручит 13 февраля , а людям, которые столько уже дали российскому футболу, надо ждать 10 лет? Пропаганда важнее? Дурачье, ведь поступить так как хочет народ это и есть лучшая пропаганда, а делать, то что у народа вызывает отвращение - это контрпропаганда.

      5
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      Рейтинг: +9

      prol2g 2 февраля 2016, 12:04

      Мечтать не вредно.

      -3
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