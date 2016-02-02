Вандерсон: «Мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной России»

пока в сборной лодыри типа кокоши и др. есть не светит тебе сыграть
Нападающий "Краснодара" Вандерсон очень хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира 2018 года. Вандерсон отметил, что на сегодняшний день он не может получить российское гражданство, так как прожил в России менее 5 лет.
"Конечно, мечтаю сыграть на чемпионате мира в составе сборной России. Но если сделать этого не удастся, обязательно куплю билеты и просто посмотрю матчи турнира. Я заинтересован в получении российского гражданства. Ваша страна очень хорошо приняла меня. Мне комфортно и хорошо в России. Если будет возможность получить российский паспорт, я не откажусь от нее. Но пока мне еще не хватает времени, прожитого в России", – сказал Вандерсон.