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    Жирков: «С адаптацией никаких проблем нет»

    Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков поделился впечатлениями после дебютного матча в составе петербуржцев. Напомним, Жирков вышел на поле во втором тайме встречи Кубка Атлантики против "Брондбю" (2:0).

    "Рад, что дебютировал за новый клуб. С адаптацией проблем нет, ведь здесь много ребят из сборной, других хороших футболистов. Виллаш-Боаш перед матчем сказал, что даст мне поиграть "пару минут". Ну, видите, в итоге я сыграл целых 45", – сказал Жирков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 2 февраля 2016, 13:29

      Нормально сыграл, можно сказать с листа но из ансамбля не выпадал ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 февраля 2016, 09:20

      Как вышел пару рывков, и через 15 минут уже ходил по полю...

      2
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