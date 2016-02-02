Жирков: «С адаптацией никаких проблем нет»

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков поделился впечатлениями после дебютного матча в составе петербуржцев. Напомним, Жирков вышел на поле во втором тайме встречи Кубка Атлантики против "Брондбю" (2:0).

"Рад, что дебютировал за новый клуб. С адаптацией проблем нет, ведь здесь много ребят из сборной, других хороших футболистов. Виллаш-Боаш перед матчем сказал, что даст мне поиграть "пару минут". Ну, видите, в итоге я сыграл целых 45", – сказал Жирков.