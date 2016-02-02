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    Черышев: «Переход в «Валенсию» был простым решением»

    Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев прокомментировал свой трансфер из "Реала".

    "Этот переход для меня очень важен. Я постараюсь воспользоваться этим шансом и показать себя. Я перешел в "Валенсию", потому что она проявляла ко мне интерес – это было простое решение. Постараюсь пригодиться команде и начинаю работать прямо сейчас.

    "Валенсия" переживает не лучшие времена, но я уверен, что эта команда способна на большее. Мы преодолеем эти трудности.

    Хотелось бы поскорее познакомиться с новыми одноклубниками, а дата моего дебюта зависит от решения тренера", – сказал Черышев.

    Источник: Marca

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    02.02.2016 01:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 2 февраля 2016, 02:17

      удачи Денис!!!

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