Виллаш-Боаш: «К матчу с «Бенфикой» Кокорин и Жирков должны быть готовы»

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш ответил на вопросы журналистов после матча первого тура Кубка Атлантики против "Брондбю" (2:0).

— Довольны ли вы сегодняшней встречей? И что скажете о дебюте Кокорина и Жиркова?

— Во-первых, сейчас для нас важно работать над физической формой, готовясь к предстоящей встрече в Лиги чемпионов. Сегодняшняя игра — хорошая проверка в не самых простых условиях. Я доволен тем, как команда двигалась, доволен работой над передачами и игрой в целом. Если говорить о Кокорине и Жиркове, то, безусловно, им было важно получить время на поле, дебютировать в команде, ведь они только недавно присоединились к нам.

— Что можно сказать об их физическом состоянии?

— Сейчас все в порядке, но пока мы дали им сыграть только 45 минут. Впереди еще два спарринга, на тренировках мы проделываем значительный объем, поэтому к первому официальному матчу они должны быть готовы.

— Что вам сегодня понравилось, а что — нет?

— Многое понравилось — нам удавались передачи, хорошие комбинации. В первом тайме, возможно, у нас не всегда получалось найти свободное пространство, потому что "Брондбю" играл достаточно интенсивно. Но после первого получаса мы перехватили инициативу, нашли пространство, и это привело к тому, что у нас начали возникать моменты. Так что в целом я очень доволен. Наша задача сейчас — это физическая форма и игровой ритм.

— Тогда последний вопрос. С Дзюбой, Кокориным, Халком, Данни вам сложно будет искать баланс в нападении?

— Нет, поскольку сейчас у нас есть выбор, и это то, что нам было необходимо, то, чего не было раньше. Это хорошо для тренера, для конкуренции, и это только поможет "Зениту", – сказал Виллаш-Боаш.