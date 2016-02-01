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    Денисов не хочет отправляться в аренду в «Ренн»

    "Ренн" намерен арендовать полузащитника "Динамо" Игоря Денисова, однако сам футболист выступает против этой сделки. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

    "Ренн" хочет арендовать до конца сезона Игоря Денисова. "Динамо" готово отпустить игрока, взяв на себя часть зарплаты. Игрок против переезда", – написал Арустамян на свей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    01.02.2016 22:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2016, 11:51

      Аренда звучит унизительно, надо было сказать, что едешь в командировку, покажешь там мастер-класс

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 февраля 2016, 10:48

      ну вроде бы всех чУДАКОВ из сборной пристроили, и даже очень хорошо для сборной пристроили, один Дениска не пришей рука к рукомойнику остался и в Динамо его держат нехотя и сам он что то не шибко рад биться за клуб.

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 2 февраля 2016, 10:33

      А с чего он должен уходить в аренду,если ему и в Динамо неплохо-раз взяли его на хорошую зарплату,так пусть он за клуб и играет!

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      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 1 февраля 2016, 23:42

      гля какой м.дак

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