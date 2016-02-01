Денисов не хочет отправляться в аренду в «Ренн»

"Ренн" намерен арендовать полузащитника "Динамо" Игоря Денисова, однако сам футболист выступает против этой сделки. Об этом сообщил комментатор Нобель Арустамян.

"Ренн" хочет арендовать до конца сезона Игоря Денисова. "Динамо" готово отпустить игрока, взяв на себя часть зарплаты. Игрок против переезда", – написал Арустамян на свей странице в Twitter.