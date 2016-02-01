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    Манчини дисквалифицирован и оштрафован по итогам матча с «Миланом»

    Главный тренер "Интера" Роберто Манчини дисквалифицирован на одну игру и оштрафован на пять тысяч евро. Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет Серии А по итогам матча 22-го тура против "Милана" (0:3).

    Инцидент, за который Манчини понес наказание, случился в начале второго тайма. Наставник выразил несогласие с решением судьи не ставить пенальти в ворота "Милана", за что был удален. Также Манчини оскорбил резервного арбитра и продемонстрировал неприличный жест болельщикам соперников.

    Таким образом, главный тренер "Интера" не будет руководить командой в матче 23-го тура против "Кьево".

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.02.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 1 февраля 2016, 20:07

      Нервный он какой-то)) Forza Milan!

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