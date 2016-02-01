Мини-футбол. Россия определилась с составом на Евро-2016

Определился окончательный состав сборной России по мини-футболу на чемпионате Европы-2016.

Национальная сборная России по мини-футболу утром 1 февраля вылетает в Белград на чемпионат Европы. По итогам учебно-тренировочного сбора, который проходил на базе отеля "Аквариум" в Московской области, тренерский штаб определил окончательный состав нашей команды.

Вратари: Густаво ("Динамо", Московская область), Сергей Викулов ("Синара", Екатеринбург);

Полевые игроки: Николай Переверзев, Иван Милованов (оба - "Тюмень"), Робиньо, Владислав Шаяхметов, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, (все - "Газпром-Югра", Югорск), Ромуло, Сергей Сергеев (оба - "Динамо", Московская область), Данил Кутузов, Сергей Абрамов (оба - "Дина", Москва), Ренат Шакиров (КПРФ, Москва). Старший тренер: Сергей Скорович.

Напомним, что подготовку к Евро проходили 18 футболистов.

Первый матч на турнире наша команда проведет 3 февраля против Казахстана, 7-числа состоится второй поединок группы С против Хорватии. В четвертьфинале команды, занявшие первые и вторые места в группе С, сыграют против сборных из группы D, где выступают действующий чемпион Италия, а также Чехия и Азербайджан.

Всего в Чемпионате Европы участвуют 12 сборных.