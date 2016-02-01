Рамос: «Мы постараемся побороться за чемпионство»

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил о том, что его команда постарается побороться за чемпионство. Об этом он заявил после вчерашней уверенной победы над "Эспаньолом".

"Команда была предельно мотивирована с первой минуты, создавала серьезное давление в атаке, что усложнило жизнь сопернику. Мы уверенно держали мяч и достаточно комфортно чувствовали себя после первых 15 минут.

В чемпионате мы бы хотели находиться в другой ситуации, но это футбол. Мы постараемся побороться за чемпионство, как можно скорее сократить отставание от лидера.

С тех пор, как "Реал" возглавил Зидан, физподготовка стала существенно тяжелее. Эти три недели под его руководством были достаточно тяжелыми, но это даст нам энергию на оставшуюся часть сезона", - заявил он.

Отметим, что в турнирной таблице испанского первенства "Реал" отстает на одно очко от "Атлетико" и на 4 от "Барселоны".