Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Непомнящий: «Вопрос о переходе Чернова в «Зенит» решен»

    Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий заявил, что клуб решил отпустить полузащитника Евгения Чернова в "Зенит".

    "Вопрос о переходе томича Евгения Чернова в "Зенит" решен. Ведем переговоры по возвращению Павла Голышева", - сказал Непомнящий в интервью пресс-службе.

    Чернов провел 18 матчей в ФНЛ и не отменился голами или результативными передачами.

    Источник: ФК «Томь»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2016 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 февраля 2016, 13:38

      А Зенит что, резиновый? Давай всех сюда! И Слуцкий Зенит нахваливает - ждёт когда Боаш свалит, и на его место

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 февраля 2016, 13:30

      кто такой и где он играл наверное Зенит-2 укрепляют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 февраля 2016, 13:24

      Чувствую, будет судьба Соловьё ВА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Taps 1 февраля 2016, 13:06

      А он "Зениту" нужен ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11