Непомнящий: «Вопрос о переходе Чернова в «Зенит» решен»

А Зенит что, резиновый? Давай всех сюда! И Слуцкий Зенит нахваливает - ждёт когда Боаш свалит, и на его место
Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий заявил, что клуб решил отпустить полузащитника Евгения Чернова в "Зенит".
Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий заявил, что клуб решил отпустить полузащитника Евгения Чернова в "Зенит".
А Зенит что, резиновый? Давай всех сюда! И Слуцкий Зенит нахваливает - ждёт когда Боаш свалит, и на его место
кто такой и где он играл наверное Зенит-2 укрепляют
Чувствую, будет судьба Соловьё ВА.