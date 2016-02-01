Непомнящий: «Вопрос о переходе Чернова в «Зенит» решен»

Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий заявил, что клуб решил отпустить полузащитника Евгения Чернова в "Зенит".

"Вопрос о переходе томича Евгения Чернова в "Зенит" решен. Ведем переговоры по возвращению Павла Голышева", - сказал Непомнящий в интервью пресс-службе.