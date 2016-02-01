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    Слуцкий: «Зенит» - сильнейший российский клуб»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал чемпионскую гонку РФПЛ.

    "Понятно, что на сегодня сильнейший российский клуб – "Зенит", подтверждающий это хотя бы выходом в плей-офф Лиги чемпионов. И все мои годы в ЦСКА питерцы были и остаются нашими главными соперниками. Но я в своей голове вопрос приоритетов среди конкурентов не ставлю – опасны все, а отталкиваться надо в любом случае от себя самих. Все, повторяю, в наших собственных руках", - сказал Слуцкий.

    Источник: Спортфакт

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    01.02.2016 10:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 февраля 2016, 13:25

      а как же Терек который выпорол Зенит в одни ворота

      2
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Garrincha58 1 февраля 2016, 17:47

      Терек слишком грозный

      0
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      Рейтинг: +1305

      Taps 1 февраля 2016, 13:08

      Гиннеру надо и "Спартак" прикупить.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 февраля 2016, 11:20

      У Гинера деньги кончились. А Idiot REDWHITE_ так и остался кретином.

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 февраля 2016, 10:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      только на таком источнике и могут нести бред о средненьком клубе))))

      -4
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > REDWHITE_ 1 февраля 2016, 11:34

      Тут ни слова о Спартаке не сказано

      5
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > REDWHITE_ 1 февраля 2016, 11:53

      (((

      2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > REDWHITE_ 1 февраля 2016, 11:55

      Средненький-это Спартак!!!Не путай(((

      6
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      ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. > CSKA №1 1 февраля 2016, 15:27

      +++!!! Без комментариев.

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