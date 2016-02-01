Слуцкий: «Зенит» - сильнейший российский клуб»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал чемпионскую гонку РФПЛ.

"Понятно, что на сегодня сильнейший российский клуб – "Зенит", подтверждающий это хотя бы выходом в плей-офф Лиги чемпионов. И все мои годы в ЦСКА питерцы были и остаются нашими главными соперниками. Но я в своей голове вопрос приоритетов среди конкурентов не ставлю – опасны все, а отталкиваться надо в любом случае от себя самих. Все, повторяю, в наших собственных руках", - сказал Слуцкий.