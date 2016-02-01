Эменике: «Постоянно следил за матчами "Вест Хэма", потому что это отличный клуб»

Форвард "Вест Хэма" Эммануэль Эменике, перебравшийся в лондонский клуб из "Фенербахче", поделился эмоциями от перехода, а также заявил, что считает "молотобойцев" отличным клубом и будет рад поработать с таким тренером, как Славен Билич.

"Я невероятно рад оказаться здесь. Постоянно следил за матчами "Вест Хэма", потому что считаю его отличным клубом. Я давно знаю Билича. Когда я выступал в "Спартаке", он тренировал "Локомотив", потом я перебрался в "Фенербахче", а он возглавлял "Бешикташ". Мы следили за карьерами друг друга, и я благодарю Бога, что теперь мы встретились в одном клубе", – сказал Эменике.

Напомним, 28-летний нигериец будет выступать за "Вест Хэм" на правах аренды до конца сезона.