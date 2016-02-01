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    Эменике: «Постоянно следил за матчами "Вест Хэма", потому что это отличный клуб»

    Форвард "Вест Хэма" Эммануэль Эменике, перебравшийся в лондонский клуб из "Фенербахче", поделился эмоциями от перехода, а также заявил, что считает "молотобойцев" отличным клубом и будет рад поработать с таким тренером, как Славен Билич.

    "Я невероятно рад оказаться здесь. Постоянно следил за матчами "Вест Хэма", потому что считаю его отличным клубом. Я давно знаю Билича. Когда я выступал в "Спартаке", он тренировал "Локомотив", потом я перебрался в "Фенербахче", а он возглавлял "Бешикташ". Мы следили за карьерами друг друга, и я благодарю Бога, что теперь мы встретились в одном клубе", – сказал Эменике.

    Напомним, 28-летний нигериец будет выступать за "Вест Хэм" на правах аренды до конца сезона.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    01.02.2016 01:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 1 февраля 2016, 10:21

      начинается лизание...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 1 февраля 2016, 05:04

      лол

      0
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