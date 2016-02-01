Реднапп: «На месте боссов «Челси» приложил бы все усилия, чтобы сохранить Терри в клубе»

Бывший хавбек "Ливерпуля", "Тоттенхэма" и сборной Англии Джейми Реднапп дал свой комментарий относительно нежелания "Челси" продлевать соглашение со своим 35-летним капитаном Джоном Терри.

"Если учесть пользу, которую Терри может принести клубу, то я удивлен. Хотя с другой стороны – нисколько.

Достаточно вспомнить, как "Челси" поступил с Фрэнком Лэмпардом, Петром Чехом и другими игроками, ушедшими из клуба. Такое ощущение, что "Челси" проявляет не слишком почтительное отношение к своим ветеранам.

Будь я на их месте, сделал бы все, чтобы сохранить Терри в клубе. Уверен, он в состоянии еще многое дать клубу, и не только первой команде, он является кумиром для всех даже в академии. Джон – последний, кто смог пробиться оттуда в основу и закрепиться в ней", – сказал Реднапп.