Завтра Черышев может стать игроком «Ливерпуля»

такое ощущение..что Черышева все устраивает в реале))...сегодня реал играл с эспаньолом...Черышева опять не было даже в запасе...
Полузащитник "Реала" Денис Черышев завтра может перейти в "Ливерпуль". На российского футболиста также претендуют несколько клубов АПЛ, однако "мерсисайдцы" лидируют в этой борьбе.
Отметим, что красные уже пытались приобрести хавбека прошлым летом, но тогдашний главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес принял решение не отпускать игрока в другую команду.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Черышев провел за "Реал" в Примере два матча.