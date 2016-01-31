Завтра Черышев может стать игроком «Ливерпуля»

Полузащитник "Реала" Денис Черышев завтра может перейти в "Ливерпуль". На российского футболиста также претендуют несколько клубов АПЛ, однако "мерсисайдцы" лидируют в этой борьбе.

Отметим, что красные уже пытались приобрести хавбека прошлым летом, но тогдашний главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес принял решение не отпускать игрока в другую команду.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Черышев провел за "Реал" в Примере два матча.