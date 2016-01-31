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    Завтра Черышев может стать игроком «Ливерпуля»

    Полузащитник "Реала" Денис Черышев завтра может перейти в "Ливерпуль". На российского футболиста также претендуют несколько клубов АПЛ, однако "мерсисайдцы" лидируют в этой борьбе.

    Отметим, что красные уже пытались приобрести хавбека прошлым летом, но тогдашний главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес принял решение не отпускать игрока в другую команду.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Черышев провел за "Реал" в Примере два матча.

    Источник: AS

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    31.01.2016 21:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 февраля 2016, 00:31

      такое ощущение..что Черышева все устраивает в реале))...сегодня реал играл с эспаньолом...Черышева опять не было даже в запасе...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Ortaped 79 1 февраля 2016, 00:14

      ВОТ ЗАВТРА И ПОГЛЯДИМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 22:58

      Ага, может, но не станет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 31 января 2016, 22:56

      За 10 лм на подхват брать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 31 января 2016, 22:56

      Ждем Черыша в АПЛ!!!

      3
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 31 января 2016, 22:22

      А там у него есть шансы в стартовый состав попадать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +118

      Лыков > Измайловский Кочегар 31 января 2016, 23:19

      Оеально

      0
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