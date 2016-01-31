«Лион» отказался продавать «Спартаку» Корне за 10 миллионов

Нападающий "Лиона" Максвел Корне мог продолжить карьеру в России. По информации источника, "Спартак" был готов заплатить за переход игрока 10 миллионов евро, однако "ткачи" отклонили это предложение, посчитав данную сумму недостаточной. Сам Корне так же не заинтересован менять Лигу 1 на чемпионат России.

В текущем сезоне 19-летний нападающий появлялся на поле в 25-ти встречах и отметился пятью голами.