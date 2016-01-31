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    «Лион» отказался продавать «Спартаку» Корне за 10 миллионов

    Нападающий "Лиона" Максвел Корне мог продолжить карьеру в России. По информации источника, "Спартак" был готов заплатить за переход игрока 10 миллионов евро, однако "ткачи" отклонили это предложение, посчитав данную сумму недостаточной. Сам Корне так же не заинтересован менять Лигу 1 на чемпионат России.

    В текущем сезоне 19-летний нападающий появлялся на поле в 25-ти встречах и отметился пятью голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2016 19:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

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      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 19:45

      И 10-ти не стОит.

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