Примера. «Реал» забил шесть безответных мячей «Эспаньолу»

"Реал" нанес сокрушительное поражение "Эспаньолу" в поединке 22-го тура Примеры, забив шесть безответных мячей, и сократил отставание от второго места до одного очка.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Реал (Мадрид) – Эспаньол (Барселона) – 6:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Бензема,7; 2:0 – Роналду (пенальти),12; 3:0 – Хамес, 16; 4:0 – Роналду, 45; 5:0 – Роналду, 82; 6:0 – Дуарте (автогол), 86.

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