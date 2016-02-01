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    Примера. «Реал» забил шесть безответных мячей «Эспаньолу»

    "Реал" нанес сокрушительное поражение "Эспаньолу" в поединке 22-го тура Примеры, забив шесть безответных мячей, и сократил отставание от второго места до одного очка.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Реал (Мадрид) – Эспаньол (Барселона) – 6:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Бензема,7; 2:0 – Роналду (пенальти),12; 3:0 – Хамес, 16; 4:0 – Роналду, 45; 5:0 – Роналду, 82; 6:0 – Дуарте (автогол), 86.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2016 00:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 февраля 2016, 13:54

      ООО! Я дождался совпадения цифр, всем любителям посравнивать Месси и Роналду:
      Роналду за Реал 2009-2016 забил 244 мяча.
      Месси за Барселону 2009-2016 забил 244 мяча.

      Идеальное равенство)))

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Schicko_008 1 февраля 2016, 14:59

      Цифры естественно только по Ла Лиге.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 1 февраля 2016, 11:47

      Я правильно понимаю, что сейчас лидером в гонке за золотую бутсу 1516 является.... ИГУАИН????
      Что происходит, блин?
      Хотя если посчитать все голы во всех клубных турнирах, то все радужнее:
      1. Суарес - 31
      2. Роналду - 30
      3. Обамеянг - 29
      4. Левандовски - 27
      5. Адурис - 25
      6. Игуаин - 24
      7. Ибра - 23
      8. Бензема - 22
      9.-12. Мюллер, Неймар, Месси, Чичарито - 21

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      Рейтинг: +117

      Marchen 1 февраля 2016, 11:00

      Рон хорош!

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      Рейтинг: +16

      vetal1382 1 февраля 2016, 08:59

      А барсе слабо столько отгрузить??? Только слабаков так обыгрывать

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 февраля 2016, 00:33

      Три в одном: Нырялду, Пеналду, Забивалду. Умеет, однако!

      -2
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