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    Кобелев: «Сейчас селекционная служба «Динамо» заметно активизировалась»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о том, как бело-голубые собираются восполнять потерю защитника Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина, перешедших в "Зенит".

    – Не волнует, что с уходом Кокорина в вашем распоряжении остался один опытный форвард Павел Погребняк?

    – Ясное дело, волнует. Но есть еще молодые Обольский с Тереховым, которых будем подтягивать к основному составу. Это для них шанс и они не должны его упускать.

    – Появление новичков следует ожидать?

    – Очень на это рассчитываю. В сложившейся ситуации наша селекционная служба заметно активизировалась. Надеюсь, что уже в скором времени ее работа даст свои плоды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2016 18:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

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