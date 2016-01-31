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    Кобелев: «Динамо» просто было неспособно удовлетворить требования Жиркова и Кокорина»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о деталях перехода защитника команды Юрия Жиркова и нападающего Александра Кокорина в "Зенит".

    – Знали, что Юрий с Александром могут перебраться в "Зенит" еще до истечения срока контракта или это стало для вас неожиданностью?

    – Их желание переехать в Питер, скорее всего, не было секретом ни для кого. Понятно, что и я был в курсе того, как развиваются события.

    – Руководство клуба спрашивало на сей счет ваше мнение?

    – Естественно. Уход таких футболистов – потеря для любой команды. Но в футболе порой, увы, случается, когда ты становишься заложником обстоятельств и вынужден принять решение даже вопреки своему желанию.

    – История с Жирковым и Кокориным из этой оперы?

    – Именно. У обоих летом истекал срок контракта. И в нынешней ситуации клуб, в отличие от "Зенита", просто не мог удовлетворить их требования. Так что сложившийся вариант устроил все три стороны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2016 18:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 20:53

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      -1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 31 января 2016, 20:07

      У главного тренера появилась реальная возможность омолодить команду,тем более,что в первенстве есть только одна задача-сохранить место в РФПЛ! Уверен,что в дубле есть неплохие игроки,которые через игры получат опыт и уверенность (а иначе для чего тогда этот дубль нужен)!

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 18:23

      облегчили ведомость

      -3
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