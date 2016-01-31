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    Булыкин: «Хотелось бы, чтобы «Кубок Легенд» вышел на глобальный международный уровень»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего "Кубка Легенд-2016". Турнир пройдет в Москве 13-14 февраля.

    "Прекрасное мероприятие! Хотелось бы, чтобы было как можно больше звезд и сборных, чтобы мероприятие вышло на глобальный международный уровень. Для футболистов, которые уже завершили карьеру, это хорошая возможность. Любой спортсмен всегда хочет побеждать, где бы он не играл и во что бы он не играл. Никто никогда не выйдет на поле просто ради аплодисментов.

    По поводу продолжения карьеры новостей пока нет, посмотрим после "Кубка Легенд", - сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.01.2016 17:25
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