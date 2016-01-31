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    Пахарь: «Цауня еще не раскрыл весь свой потенциал в ЦСКА»

    Главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь поделился своим мнением о перспективах латвийского полузащитника Александра Цауни в московском ЦСКА.

    "У него травмы в последнее время, поэтому сказать, что он прибавляет... Он опытнее становится. И то, что ЦСКА с ним продлевает контракт, говорит о том, что его здесь ценят. Это высокого уровня игрок. Конечно, хотелось, чтобы он больше играл, потому что он способен на большее. Он в полной мере весь свой потенциал еще не раскрыл. Я уверен, что ему еще есть в чем прибавлять", - сказал Пахарь.

    Источник: Р-Спорт

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    31.01.2016 17:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 20:10

      Не раскрыл и уже никогда не раскроет. А он у него был ваще-е?

      -1
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