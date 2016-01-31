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    Панов: «Кокорин – слабая кандидатура для «Зенита», он и в «Динамо» ничего особенного не показывал»

    Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поделился своим мнением о переходе форварда московского "Динамо" Александра Кокорина в санкт-петербургский клуб.

    "Кокорин в "Динамо" ничего особенного не показывал. Ранее я уже говорил, что для "Зенита" это слабая кандидатура. Получится у него в Санкт-Петербурге или нет, зависит от его головы. Играя с Халком, легче расти и прогрессировать. Возможно, Александр прибавит в самоотдаче и отношении к игре. В любом случае, рад, что игрок нашел себе команду. Будем надеяться, что у него все получится", - сказал Панов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.01.2016 16:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 17:31

      будет классно на скамейке смотреться))))

      -2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 31 января 2016, 16:43

      Да все у него уже получилось (3 лимона евро в год, а больше ему ничего и не надо). В Динамо он не смог бы их получать по истечении нынешнего контракта - ему давали только 2.5

      0
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 31 января 2016, 16:21

      Панов-то много показывал... Всё зависит от клуба, команды и тренера. Если мастерство есть, то составляющие только помогут реализоваться игроку. Пожалаю ему удачи в Зените и в Сборной.

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