«Карлайл Юнайтед» - «Эвертон». Смотреть онлайн

В матче 1/16 финала Кубка Англии встретятся "Карлайл Юнайтед" и "Эвертон". Хозяева, представляющие четвертый по силе английский дивизион, попытаются сотворить чудо, а от ливерпульцев в этой встрече может требоваться только одно - не упасть в грязь лицом.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Карлайл Юнайтед" - "Эвертон" в 16:30, не пропустите!