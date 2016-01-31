Агент: «Измайлов имеет предложения от нескольких клубов, но они его не устраивают»

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Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника Марата Измайлова, рассказал, как идет процесс трудоустройства его клиента.
"Марат имеет предложения от нескольких клубов, но они его не устраивают. Работа в этом направлении ведется. Называть команды я не могу", – отметил Барбоза.
Напомним, последним местом работы Измайлова был "Краснодар".