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    Агент: «Измайлов имеет предложения от нескольких клубов, но они его не устраивают»

    Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника Марата Измайлова, рассказал, как идет процесс трудоустройства его клиента.

    "Марат имеет предложения от нескольких клубов, но они его не устраивают. Работа в этом направлении ведется. Называть команды я не могу", отметил Барбоза.

    Напомним, последним местом работы Измайлова был "Краснодар".

    Источник: ТАСС

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    31.01.2016 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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