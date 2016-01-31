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    Веденеев: «Теперь в «Зените» будет хорошая скамейка»

    Бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев рассказал о своем отношении к переходу защитника "Динамо" Юрия Жиркова и нападающего бело-голубых Александра Кокорина в санкт-петербургский клуб.

    "Больших преимуществ у этих трансферов я не вижу. На месте левого защитника в "Зените" играет футболист сильнее Жиркова – Кришито, так что покупка динамовца связана исключительно с лимитом.

    Кокорин – чистый форвард. Помню, он в "Динамо" несколько раз играл на позиции оттянутого нападающего, но это не его позиция. Иногда они с Дзюбой будут играть вместе, но только иногда. Кокорин хуже Дзюбы играет головой, дриблинга у него нет, зато есть рывок и хороший удар. Кокорин опасен, когда команда использует контратаки, но если соперник обороняется большими силами, он становится неопасен. Так что в "Зените" теперь будет хорошая скамейка", - отметил Веденеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2016 15:19
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