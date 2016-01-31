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    Слуцкий: «ЦСКА как боролся каждый сезон за золотые медали, так и продолжает бороться»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что, несмотря на неоднократную потерю лидеров, армейцы каждый сезон борются за чемпионство РФПЛ.

    "Наши основные "селекционные" приоритеты – это вернуть Васю Березуцкого, Еременко, Щенникова (в строй) и Натхо – на уровень прошлого сезона. На мой взгляд, если у нас пройдут четыре таких "трансфера", то это будет лучшая "селекционная кампания" в Премьер-лиге.

    Сколько я работаю в ЦСКА, всегда кого-то называли незаменимым. То говорили, что сейчас уйдет Милош Красич – и все, потом уйдет Вагнер Лав – и все, потом уйдет Кейсуке Хонда – и все, потом уйдет Сейду Думбия – и все. Эти футболисты уходили, кто-то возвращался, кто-то снова уходил, но тем не менее, ЦСКА как боролся каждый сезон за золотые медали, так и продолжает бороться. Когда не играет любой из ключевых футболистов, это не делает команду сильнее, однозначно. Но и драматизировать из-за потери одного игрока тоже было бы неправильно", – отметил Слуцкий.

    Источник: ТАСС

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    31.01.2016 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:05

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      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 31 января 2016, 15:54

      ЦСКА вперед!!!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 31 января 2016, 15:44

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