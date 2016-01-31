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    «Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Стоунса

    Защитник "Эвертона" Джон Стоунс в ближайшее летнее трансферное окно, скорее всего, станет игроком "Манчестер Сити". Сообщается, что "горожанам" удалось достичь предварительной договоренности с ливерпульским клубом о переходе футболиста. Сумма трансфера должна будет составить порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее также была информация об интересе к Стоунсу со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне защитник отыграл 27 матчей за "Эвертон". Transfermarkt оценивает трансферную 21-летнего англичанина в 17,5 миллиона фунтов стерлингов.

    Источник: Skysports

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    31.01.2016 15:12
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