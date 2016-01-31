«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Стоунса

Защитник "Эвертона" Джон Стоунс в ближайшее летнее трансферное окно, скорее всего, станет игроком "Манчестер Сити". Сообщается, что "горожанам" удалось достичь предварительной договоренности с ливерпульским клубом о переходе футболиста. Сумма трансфера должна будет составить порядка 50 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее также была информация об интересе к Стоунсу со стороны "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне защитник отыграл 27 матчей за "Эвертон". Transfermarkt оценивает трансферную 21-летнего англичанина в 17,5 миллиона фунтов стерлингов.