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    Лепехин: «Зенит» собирает лучших российских футболистов, и это правильно»

    Бывший защитник "Зенита" Константин Лепехин поделился своим мнением о трансферной политике сине-бело-голубых.

    "Кокорин и Жирков – это одни из лучших российских футболистов. Учитывая лимит на легионеров, этот трансфер выглядит очень логично. Можно сказать, что "Зенит" собирает лучших российских футболистов, и это правильно. Говорят, что лимит могут ужесточить еще сильнее, поэтому питерский клуб и делает такие приобретения.

    Нападение "Зенита" состоявшее из Артема Дзюбы и Халка – это лучшая атака в РФПЛ. С приходом Кокорина конкуренция возрастет, что станет только плюсом. Тяжело сейчас даже назвать, кто будет играть в основном составе. По слухам, Данни уходит этим летом. Возможно, бывшего нападающего "Динамо" взяли ему на замену. Александр Кокорин – это самый талантливый молодой российский футболист. На данный момент он полностью себя не реализовал. Посмотрим, сможет ли он полностью раскрыться в таком клубе, как "Зенит". Ведь сейчас возможности и уровень игры питерцев несколько выше, чем у динамовцев", - отметил Лепехин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.01.2016 14:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -18

      uskorovau 31 января 2016, 21:06

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 31 января 2016, 17:04

      Что же здесь хорошего?Скупите тогда сразу отовсюду и всех.И Российский чемпионат закройте сразу.Зенит в пердив и только за такую политику

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 31 января 2016, 15:26

      тупые высказывание людей занимающие должности это позорное лици власти! как можеть быть правильно в одну команду собрать лучщих а потом кричать что нет игроков для сборной?

      -3
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