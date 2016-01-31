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    «Наполи» – «Эмполи». Смотреть онлайн

    В "Наполи", идущем на первой строчке турнирной таблицы Серии А, уже не могут не чувствовать за своей спиной дыхание побеждающего "Ювентуса". Чтобы сохранить за собой первую строчку неаполитанцам тоже нужно выигрывать. Домашняя игра с "Эмполи" в 22 туре более чем располагает к этому, однако когда ставки высоки, может случиться всякое.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Наполи" - "Эмполи" в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.01.2016 16:21
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