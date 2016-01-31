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    Аленичев и Ананко планируют сыграть в матче памяти Цымбаларя

    4 июня в Одессе состоится матч памяти бывшего полузащитника "Черноморца" и "Спартака" Ильи Цымбаларя. Согласие на участие в поединке дали такие игроки, как Игорь Беланов, Георгий Кондратьев, Сергей Кузнецов-старший, Игорь Скляров, братья Александр и Юрий Никифоровы, Сергей Гусев, Андрей Телесненко, Иван Гецко, Сергей Шматоваленко, Юрий Калитвинцев, Андрей Воронин, Сергей Юран, Андрей Канчельскис, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Ананко, Дмитрий Парфенов и другие.

    "Эта идея возникла давно, еще в начале 2014-го. Когда было 40 дней со дня смерти Ильи, в московском манеже "Сокольники" состоялся мини-турнир его памяти, а на поминальном обеде члены его семьи впервые заговорили об организации в Москве памятного матча", - сказал бывший партнер Цымбаларя по "Спартаку" и сборной России Юрий Никифоров.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    31.01.2016 11:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 31 января 2016, 14:20

      Мишка с Попрошайкиным знают??

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 31 января 2016, 14:07

      С хунтой согласовано? Аленичева через границу пропустят?

      0
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