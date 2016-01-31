«Реал» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция

Первый же выездной матч "Реала" под руководством Зинедина Зидана закончился потерей очков. Оступаться второй раз подряд "королевский клуб" не имеет права.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Реал" – "Эспаньол". Начало в 22:30, не пропустите!