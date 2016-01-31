«Милтон Кинс Донс» – «Челси». Онлайн-трансляция

В прошлом году скромный "Милтон Кинс Донс", занимающий сейчас двадцатое место в Чемпионшипе, в матче Кубка английской лиги разгромил "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаала со счетом 4:0, поэтому знает, за счет чего можно обыгрывать команды АПЛ. Для "Челси" игра очень важна, ведь Кубок Англии – последний турнир на домашней арене, в котором команда может претендовать на трофей.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Милтон Кинс Донс" – "Челси". Начало в 19:00, не пропустите!