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    Слуцкий: «Ткачев по модели подходит для позиции левого защитника»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему он решил использовать номинального полузащитника Сергея Ткачева на позиции левого защитника.

    "У меня с самого начала была именно такая идея. Но если что-то не получится, то этот игрок может играть в верхней тройке в любой позиции. Поэтому пока мы пробуем. Мне кажется, что может получиться. Если что-то не сложится, он легко вернется на те позиции, на которых играл.

    По модели Ткачев подходит. Он может играть длинный фланг. У него хорошая левая нога. Он хорошо ведет единоборства и выполняет большой объем работы.

    Все на данный момент ведущие российские крайние защитники это переученные полузащитники. Это и Жирков, и Комбаров. Учитывая, что к крайнему защитнику предъявляются очень высокие требования в атаке, то это объясняет такую тенденцию", – сказал Слуцкий.

    Напомним, что первую половину этого сезона 26-летний Ткачев провел в "Кубани", сыграл 16 матчей и забил 3 гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.01.2016 02:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 31 января 2016, 15:11

      Ну зачем нам еще один левый защитник?... Щенников, Набабкин, Караваев вернется. Лучше в полузащиту.

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