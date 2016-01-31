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    Слуцкий: «Для Кокорина переход в «Зенит» это повышение в карьере»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал переход нападающего "Динамо" Александра Кокорина в "Зенит".

    "Для меня, как для тренера, главное - чтобы игроки национальной сборной играли, были здоровыми. Я думаю, что переход для Кокорина точно шаг вперед в его карьере. Я не знаю, был ли вариант с (лондонским) "Арсеналом". Не мое дело оценивать решение футболиста. Сейчас он перешел, на мой взгляд, на повышение. Желаем ему удачи", - сказал Слуцкий.

    В нынешнем сезоне 24-летний Кокорин провел 10 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 5 голов.

    Источник: Р-Спорт

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    31.01.2016 00:46
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