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    Жирков: «Рад, что в «Зените» получу возможность сыграть в Лиге чемпионов»

    Полузащитник "Динамо" Юрий Жирков прокомментировал свой переход в "Зенит".

    "Признаться, думал переход случится летом, поскольку контракт с "Зенитом" я подписал с июля. Но раз клубы договорились между собой, тоже неплохо. Я хоть и играл с ЦСКА в Лиге чемпионов, этого турнира не может быть много. Рад, что теперь в "Зените" получу возможность снова сыграть в этом турнире", - сказал Жирков.

    Напомним, что Жирков в этом сезоне не был заигран в еврокубках, поэтому может попасть в заявку "Зенита" на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Sportbox.ru

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    31.01.2016 00:25
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