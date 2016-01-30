Лига 1. «Монпелье» разгромил «Газелек», «Бастия» обыграла «Лион» и другие результаты

Завершились несколько матчей 23-го тура чемпионата Франции. "Бастия" дома победила "Лион", "Газелек" на своем поле крупно уступил "Монпелье". В других матчах "Лорьян", "Генгам" и "Нант" были сильнее, соответственно, "Реймса", "Тулузы" и "Труа".

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

"Бастия" - "Лион" - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Брандао, 69

"Газелек" - "Монпелье" - 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 - Ятабаре, 14; 0:2 - Мартен, 41 (с пенальти); 0:3 - Дабо, 52; 0:4 - Дабо, 57

"Лорьян" - "Реймс" - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Туре, 15; 2:0 - Туре, 52

"Тулуза" - "Генгам" - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 - Санкаре, 12; 1:1 - Бен Йеддер, 63 (с пенальти), 1:2 - Бриан, 72

"Труа" - "Нант" - 0:1 (0:1)

Гол: Жилле, 41