Лига 1. «Монпелье» разгромил «Газелек», «Бастия» обыграла «Лион» и другие результаты

лион - школьники
Завершились несколько матчей 23-го тура чемпионата Франции. "Бастия" дома победила "Лион", "Газелек" на своем поле крупно уступил "Монпелье". В других матчах "Лорьян", "Генгам" и "Нант" были сильнее, соответственно, "Реймса", "Тулузы" и "Труа".
Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур
Гол: 1:0 - Брандао, 69
"Газелек" - "Монпелье" - 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 - Ятабаре, 14; 0:2 - Мартен, 41 (с пенальти); 0:3 - Дабо, 52; 0:4 - Дабо, 57
"Лорьян" - "Реймс" - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Туре, 15; 2:0 - Туре, 52
"Тулуза" - "Генгам" - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Санкаре, 12; 1:1 - Бен Йеддер, 63 (с пенальти), 1:2 - Бриан, 72
Гол: Жилле, 41