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    Марио Суарес перешел в «Уотфорд»

    Испанский полузащитник "Фиорентины" Марио Суарес стал игроком "Уотфорда".

    Сумма трансфера составила порядка 5,5 миллионов евро. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2020 года.

    29-летний Суарес выступал за "Фиорентину" с 2015 года, провел за клуб 12 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Атлетико", "Вальядолид", "Сельту" и "Мальорку". За сборную Испании сыграл 3 матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

    Источник: ФК «Уотфорд»

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    30.01.2016 22:32
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