Марио Суарес перешел в «Уотфорд»

Испанский полузащитник "Фиорентины" Марио Суарес стал игроком "Уотфорда".

Сумма трансфера составила порядка 5,5 миллионов евро. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2020 года.

29-летний Суарес выступал за "Фиорентину" с 2015 года, провел за клуб 12 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Атлетико", "Вальядолид", "Сельту" и "Мальорку". За сборную Испании сыграл 3 матча. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.