Гусев: «Уезжать Кокорину стоит только в топ-клубы»

Бывший полузащитник московского "Динамо" Ролан Гусев считает, что нападающему бело-голубых Александру Кокорину стоит перейти либо в европейский топ-клуб, либо в "Зенит".

– Не лучше было бы тому же Кокорину попробовать свои силы в Европе?

– Здесь все зависит от того, что именно понимать под словом "Европа". Уезжать в команды средней руки Александру нет никакого смысла. Речь может идти только о топ-клубах.

– Таких как "Арсенал"?

– Именно. Знаю, что совсем недавно "канониры" активно охотились за форвардом. Насколько мне известно, говорили даже о том, что это был личный интерес Венгера. Но тогда что-то не срослось, и теперь вариант у Кокорина, на мой взгляд, только один – "Зенит". Причем, желательно, в кратчайшие сроки.