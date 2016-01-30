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    Гусев: «Уезжать Кокорину стоит только в топ-клубы»

    Бывший полузащитник московского "Динамо" Ролан Гусев считает, что нападающему бело-голубых Александру Кокорину стоит перейти либо в европейский топ-клуб, либо в "Зенит".

    – Не лучше было бы тому же Кокорину попробовать свои силы в Европе?

    – Здесь все зависит от того, что именно понимать под словом "Европа". Уезжать в команды средней руки Александру нет никакого смысла. Речь может идти только о топ-клубах.

    – Таких как "Арсенал"?

    – Именно. Знаю, что совсем недавно "канониры" активно охотились за форвардом. Насколько мне известно, говорили даже о том, что это был личный интерес Венгера. Но тогда что-то не срослось, и теперь вариант у Кокорина, на мой взгляд, только один – "Зенит". Причем, желательно, в кратчайшие сроки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2016 21:12
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